Ankara'da valilikten kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara'da valilik yarın (8 Eylül) geceden itibaren kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 13:38

Ankara Valiliği, yarın gece ilk saatlerden itibaren kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, pazartesi günü gece ilk saatlerden itibaren Ankara genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.



Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

