Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi gözaltında

Adıyaman’ın Besni ilçesinde polis ekipleri iki ayrı operasyonda uyuşturucu ele geçirip 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler polis merkezine götürüldü ve soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 12:40

Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, toplam 6 şahıs gözaltına alındı.

Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, N.K., K.K., Y.B. ve Z.B. isimli şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı

.Aramalarda, 22,04 gram sentetik kannabinoid, 7,24 gram metamfetamin, 0,68 gram esrar, 4 adet Gabaset 600 mg hap, 1 adet Suboxene hap, 3 adet cam ve 1 adet plastik uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Polis ekiplerince, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı. Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Köpek Eğitim Merkezi Büro Amirliği ekiplerince araçta yapılan aramalarda 16,84 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan E.K. ve F.A. İsimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 6 şahıs, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

