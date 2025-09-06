Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ters yönden ilerleyerek kazaya neden oldu: 6 yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün karşı şeritten geçerek ters yönde seyretmesinden dolayı meydana gelen kazada 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Ortalık savaş alanına dönerken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde İçerenköy Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü sürücünün kullandığı Mercedes marka otomobil, kontrolden çıkarak ters yöne girdi. Araç, karşı şeritten gelen 34 ADT 25 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı.



Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.

