Parkta bıçaklı kavga dehşeti! Yaralılar var

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

BIÇAKLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR!

İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Parkı'nda Eren T. ile Mustafa T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Eren T'yi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Bacağından yaralanıp bölgeden uzaklaşan Mustafa T. ise polis ekiplerince yakalanarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

