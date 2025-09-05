Kars'ta kırtasiyeler denetleniyor
Kars'ta okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiyeler denetleniyor. Fahiş fiyatla satış yapan kırtasiyeler ise işlem yapıldı.
Kırtasiye ürünü satan işletmelerde; "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun", "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" ve "Haksız Fiyat Değerlendirme Yönetmeliği" kapsamında ürünlerin fiyat etiketleri, kasa raf fiyatları uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışına yönelik denetimler yapıldı.
Toplam 59 işletmede 981 ürün çeşidi denetlenmiş, tespit edilen 4 ihlal için idari müeyyide uygulandı, 11 denetim sonucu da Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.
Öte yandan yetkililer, tüketicilerin; karşılaştıkları şikayetleri "Alo 175" Tüketici Hattına, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Şikayet Sistemine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) veya yazılı olarak Ticaret İl Müdürlüğüne iletmeleri istendi.