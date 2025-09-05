Hatay'da sahte salçaya baskın! 36 ton ürüne el konuldu

Hatay'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri esnasında katkı salça posası ve katkı maddesi kullanılarak imal edilen 6 ton domates posası imha edilirken, domates posası ve biber salçası görünümünde olan 36 ton ürün muhafaza altına alındı.

Giriş Tarihi: 05.09.2025 11:19

Paylaş



ABONE OL

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız gıda üretiminin önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda erişimlerinin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Hatay / Antakya'da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlenmiş; Domates posası / biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmış, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiş, işletmeyle ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Denetimlerimiz aralıksız sürdürüyor, gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit vermiyoruz."

