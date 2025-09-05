Eski sevgili kabusu! İstanbul'da garip olay: Beni eski kız arkadaşlarınla karıştırma

Giriş Tarihi: 05.09.2025 15:08

Bakırköy'de bir kadın 8 ay ilişki yaşadıktan kendisini terk eden eski sevgilisi Candaş D.'nin (35) yaşadığı dairenin kapısına dayandı. Ayrılığı hazmedemeyen kadın, farklı zamanlarda geldiği dairenin kapısına yumruk ve tekme atarak küfürler yağdırdı. Candaş D., yaklaşık 4 yıl önce terk ettiği öğrenilen kadından şikayetçi oldu. Ebru Ş.'nin binayı birbirine kattığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde kadının Candaş T.'ye 'Beni eski kız arkadaşlarınla karıştırma' diye bağırdığı anlar da duyuluyor.

İlk olay, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 17.15 sıralarında Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Candaş D. yaklaşık 4 yıl önce Ebru Ş. ile ilişki yaşamaya başladı. Candaş D., iddiaya göre kadının akli dengesinin yerinde olmadığını öğrenince ilişkisini 8 ay sonra bitirdi. Bu durumu hazmedemeyen kadın, aylarca dairenin önüne gelerek eski sevgilisini taciz edip olay çıkardı.