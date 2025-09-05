Bolu’da komşu kavgası hastanelik etti! 3 yaralı var

Bolu’da iki komşu arasında çocuklar yüzünden çıkan yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 05.09.2025 01:09

Olay, Sağlık Mahallesi Şehit Ramazan Gel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Ailelerin müdahalesiyle kısa sürede büyüyen tartışma, iki komşu aile arasında yumruklu kavgaya dönüştü.

Yumruklar Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırarak durumu kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri, kavgada yaralanan 2 kişiyi şehir merkezindeki hastaneye sevk etti. Bir diğer yaralıya ise olay yerinde müdahale yapıldı.

Polis, kavgaya karışan aileleri ifadelerini almak üzere Bahçelievler Karakolu'na götürdü. Öte yandan, kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

