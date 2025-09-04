Yaşam

Kırklareli'nde denize girmek yasaklandı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 4-6 Eylül tarihlerinde tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşların yasağa uyması istendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 4-6 Eylül'de Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.

