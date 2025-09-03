Siirt'te zincirleme kaza: Araçlardan biri takla attı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, 2 otomobile ve park halindeki bir araca çarptı. Kazada zincirleme kazaya karışan araçlardan biri çarpmanın etkisiyle takla atarken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Giriş Tarihi: 03.09.2025 02:39

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, kaza Kurtalan ilçesi Recep Tayyip Erdoğan bulvarında meydana geldi. 10 VR 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 AL 6071 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 AL 6071 plakalı araç takla atarken, park halindeki 15 ET 344 plakalı otomobil de hasar gördü.

Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN