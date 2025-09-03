İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 03.09.2025 11:33

Paylaş



ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kesilmesi, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla 29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 15 operasyon gerçekleştirdi.



Yapılan aramalarda, 180 kilogram kubar esrar, 1878 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.﻿

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN