Ayı Okan akıllanmıyor! Tepside ne kadar meyve varsa silip süpürdü

Giriş Tarihi: 03.09.2025 15:53

Ayı Okan 'ın 3 yıl önce de yine meyveden rahatsızlanarak benzer şekilde tedavi gördüğü aktarıldı. Kan tahlilinin yanı sıra Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazına konularak midesine bakılan ayının çekilen görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede çok izlenenler arasına girdi. Tedavisi tamamlanan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ayı taburcu edilerek tekrar Çekmeköy'e gönderildi. Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, ayı Okan 'ın sağlık durumu ve rehabilitasyon merkezindeki süreçler hakkında açıklamalarda bulundu.

Okan isimli ayıya MR çekildi (İHA)



"OKAN'IN TOMOGRAFİ SONUÇLARI TERTEMİZ ÇIKTI"

Burak Memişoğlu, ayı Okan'ın tomografi sonuçlarının temiz çıktığını belirterek, "Ayımız Okan mide ağrısı ve karnında sancı şikayetiyle götürüldü. Çekmeköy Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimimiz Okan'ın mide bölgesine tampon yaptığında karnındaki hassasiyeti hemen fark etti. Burada midesinde herhangi bir kitle olup olmadığını görebilmek için kendisine tomografi çekildi. Ama tomografi sonuçları tertemiz çıktı, ayrıca kan sayımına bakıldı ve onda da bir problem çıkmadı. Şu anda bir sıkıntısı yok; gayet evcil, keyfi yerinde, biraz sonra havuza girip serinleyecek" şeklinde konuştu.



"İŞE YENİ BAŞLAYAN PERSONELİMİZ ADINI BİLMEDİĞİ İÇİN AYIYA KENDİ İSMİNİ VERDİ"

Memişoğlu, ayının isminin ortaya çıkış hikayesinden de bahsederek, sosyal medyadan çok fazla pozitif yorum aldıklarını dile getirdi. Memişoğlu,

"3 yıl önce burada işe yeni başlayan personelimiz yine hastaneye gittiklerinde ayımızın ismini bilmediği için o an alelacele "Ben kendi ismimi verdim, adı Okan" deyince ayımızın ismi Okan olarak kayıtlara geçti. Tabii bu olay sonrasında vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımız özellikle kendilerinin de tomografi randevusu beklediklerini ve ayının onlardan daha şanslı olduğunu söylemiş. Böyle sevimli yorumlar alıyoruz" dedi.