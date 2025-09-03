Ayı Okan akıllanmıyor! Tepside ne kadar meyve varsa silip süpürdü

İstanbul Çekmeköy’deki hayvan rehabilitasyon merkezinde yaşayan ayı Okan, fazla meyve yedikten sonra fenalaşarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’ne götürüldü. Tomografi ve kan tahlilleri temiz çıkan Okan’ın sağlık durumu iyi ve taburcu edilerek merkeze geri döndü. Çok meyve yediği için rahatsızlanan Okan, taburcu olmasını meyve tepsisini bitirerek kutladı.