Ortak olamadıkları kafeyi kurşunladılar; 6 tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kafeye ortak olmak konusunda anlaşmazlık yaşayan K.C.İ., yanındaki 5 kişiyle birlikte iş yerini kurşunladı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polisin operasyonuyla yakalanan 6 kişi, tutuklandı.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 06:29

Olay, 29 Ağustos günü ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'taki bir kafede meydana geldi. K.C.İ., iddiaya göre ortak olmak istediği kafe sahibiyle tartıştı. Tartışmanın ardından yanına 3'ü çocuk 5 kişiyi alarak tabancayla mekana gelen K.C.İ., iş yerini kurşunladı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından harekete geçen polis, K.C.İ.'yi olayda kullandığı silahla yakaladı. Öte yandan çalışmalarını sürdüren polis, olaya karışan K.B., M.K. ve suça sürüklenen çocuk M.E.S, H.H.T. ile B.Ö.'yü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.