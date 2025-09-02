Mersin'de korkunç cinayet! 16 yaşındaki Hira başından vurularak öldürüldü: Saldırganın ifadesi kan dondurdu
Mersin'in Toroslar ilçesinde geçtiğimiz gece 16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı H.A.Ş. tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken saldırgan H.A.Ş.'nin verdiği ifadesi kan dondurdu. 19 yaşındaki H.A.Ş. verdiği ilk ifadesinde kız arkadaşının kendisini vurduğunu, ikinci ifadesinde ise şakalaşırken kazara vurduğunu belirtti. Genç kız hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde 31 Ağustos gecesi Hira Aygar, erkek arkadaşı H.A.Ş. tarafından kız arkadaşını başından tabanca ile vurulmuş halde bulduğunu belirterek Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü.
GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
16 yaşındaki Hira, ağır yaralı halde tedavi altına alınırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı
İLK İFADESİNDE ÇELİŞKİLİ SÖZLER
Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., yaklaşık 2 aydır kız arkadaşı olduğu Aygar ile birlikte arkadaşlarının asker eğlencesine gittiklerini burada kendisine ait olan tabancayı da yanına aldığını, havaya ateş ettiğini, daha sonra dönüşte arkadaşı N.Ç.'nin (20) aracı ile yanlarında arkadaşları olan M.Z. (27) ile birlikte evlerine gittikleri esnada Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi üzerinde bir market önünde durduklarını araçtan indiklerini, araç içinde kalan Aygar'ın tabancayı alıp kafasına dayadığını, ardından ateş ettiğini söyledi.
İFADESİNDE ŞOKE EDEN DETAY: ŞAKALAŞIRKEN VURDUM
M.Z. ve N.Ç.'nin de çelişkili ifadeleri üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli H.A.Ş. ikinci ifadesinde şakalaşmak amacı ile tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını silahı boş zannederek tetiğe bastığını, olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi'nde Müftü Deresi üst tarafında bir yere bıraktıklarını söyledi. Belirtilen yerde yapılan aramada kan izi bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Aygar, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
YAKINLARI ŞÜPHELİNİN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI
Mersin'de Hira Aygar'ın (16), erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) tarafından başından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yakınları ve vatandaşlar, cinayet şüphelisinin evinin önüne giderek tepki gösterdi. Akşam saatlerinde Aygar'ın bazı yakınları şüpheli H.A.Ş.'nin evinin bulunduğu merkez Toroslar ilçesindeki adrese gitti. Polisin önceden önlem aldığı bölgede bir süre slogan atarak tepki gösteren kalabalık, daha sonra polisin uyarılarıyla olaysız şekilde dağıldı.