Mersin'de korkunç cinayet! 16 yaşındaki Hira başından vurularak öldürüldü: Saldırganın ifadesi kan dondurdu

Giriş Tarihi: 02.09.2025 02:38

Mersin'in Toroslar ilçesinde 31 Ağustos gecesi Hira Aygar, erkek arkadaşı H.A.Ş. tarafından kız arkadaşını başından tabanca ile vurulmuş halde bulduğunu belirterek Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

16 yaşındaki Hira, ağır yaralı halde tedavi altına alınırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı

İLK İFADESİNDE ÇELİŞKİLİ SÖZLER

Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., yaklaşık 2 aydır kız arkadaşı olduğu Aygar ile birlikte arkadaşlarının asker eğlencesine gittiklerini burada kendisine ait olan tabancayı da yanına aldığını, havaya ateş ettiğini, daha sonra dönüşte arkadaşı N.Ç.'nin (20) aracı ile yanlarında arkadaşları olan M.Z. (27) ile birlikte evlerine gittikleri esnada Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi üzerinde bir market önünde durduklarını araçtan indiklerini, araç içinde kalan Aygar'ın tabancayı alıp kafasına dayadığını, ardından ateş ettiğini söyledi.