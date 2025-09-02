Malatya'da feci kaza! TIR devrildi: 1 ağır yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada TIR devrildi. Olayda TIR sürücüsü ağır yaralanırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 18:02

Paylaş



ABONE OL

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu üzerinde Sandıkkaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyreden Mehmet Barut (61) yönetimindeki 26 AH 387 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. İlk müdahalesi ilçe devlet hastanesinde yapılan sürücü daha sonra hava ambulansı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde sevk edildi. Mehmet Barut burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN