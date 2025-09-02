Eskişehir'deki evden 1 ton çöp çıkarıldı

Eskişehir Odunpazarı’nda Akarbaşı Mahallesi’ndeki tek katlı müstakil evden belediye ekiplerince 1 ton çöp çıkarıldı. Temizlik ve Veteriner İşleri Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleriyle yürütülen çalışmanın ardından ev ve bahçe dezenfekte edildi.

Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki müstakil bir ev, vatandaşlardan gelen istek ve şikayetler üzerine kontrol edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Temizlik ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, polis ve zabıta ekipleriyle eve girerek temizlik çalışması başlattı.

Evden çıkarılan 1 ton çöp, belediyeye ait atık toplama merkezine taşındı.

Temizlik sonrası Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, evde ve bahçesinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

