Türkiye Kültür Yolu Festivali Çanakkale'de!

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde her yaş grubuna hitap eden etkinlikler düzenlendi.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 20 ilde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10'uncusu Çanakkale'de devam ediyor.

Çanakkaleliler, birbirinden renkli etkinliklerin yanı sıra şehrin dört bir yanındaki sergilerle kültür ve sanatla iç içe bir gün yaşadı.

İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, Gelibolu Mevlevihanesi'nin manevi atmosferinde gerçekleştirdiği Sema Mukabelesi ile izleyenleri ruhani bir yolculuğa çıkardı.

"FotoMaraton" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinde festivalin en güzel karelerini yakalayan her yaştan fotoğrafçı Nedime Hanım Konağı Cihat Aşkın Sahnesi'nde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Etkinlik öncesi fotoğrafçı Erhan Şermet fotoğraf tutkunlarıyla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Festival kapsamında düzenlenen "Apollon Smintheion Kazısı Gezisi"nde uzman Tuğçe Kocael katılımcılara ören yerinin arkeolojik geçmişi hakkındaki detayları aktardı.

MÜZEDE GASTRONOMİ DURAĞI

Festival kapsamında Troya Müzesi'nde gerçekleşen "Müzede Gastronomi Durağı"nda gastronomi ve arkeolojinin kesişim noktasında yer alan gastroarkeoloji ile katılımcılara deneyimsel bir yolculuk sunuldu.

Akademisyen şef, mutfak araştırmacısı Asuman Kerkez, Çanakkale deniz ürünleri uzmanı Ertuğrul Sürgit, Troya Müze Müdürü Sinem Düzgören ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi'nin katılımıyla gerçekleşen söyleşide, Troya'nın 9 katmanlı zengin arkeolojik mirasının günümüz gastronomisine yansımaları, hem teorik hem de deneyimsel bir yaklaşımla ele alındı.

Katılımcılar, Troya'dan bugüne uzanan bu kültürel yolculukta geçmişin tatlarını ve hikayelerini keşfederken, arkeolojik eserlerin ışığında gastronominin farklı boyutlarını deneyimleme fırsatı buldu.

"Müzede Gastronomi Durağı", geçmişte yaşayan uygarlıklarla bugünün gastronomi tutkunlarını bir araya getirirken tarih, kültür ve mutfağın buluştuğu özel bir deneyime ev sahipliği yaptı.

"Sinema Yollarda" etkinliği kapsamında ilçeleri gezen sinema tırının yeni durağı Ayvacık oldu. İlçe sakinleri açık hava sineması ile sanat dolu bir gün yaşadı.

Nedime Hanım Konağı'ndaki "Cam Şekillendirme Atölyesi"nde katılımcılar, cam sanatının inceliklerini öğrendi.

ÇOCUKLARIN FESTİVAL MUTLULUĞU

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda, birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti.

Festivalin ikinci gününde çocuklar, "Özgür Aras Tüfek ile Masallara Yolculuk" etkinliği ve "Neşeli Dünyam" çocuk tiyatrosu ile gönüllerince eğlendi.

Minikler, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde gerçekleşen "Robotik Kodlama" etkinliği ile teknolojiyle iç içe öğretici bir deneyim yaşarken, "Tarih Koruyucuları" ile kültürel mirasa sahip çıkma konularında bilinçlendi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen "Külkedisi" çocuk operası ile minikler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde müzik ve masalın iç içe geçtiği büyülü anlar yaşadı.

GENÇ SANATÇILAR SAHNEDE

Festival kapsamında 17 Burda AVM'ye yerleştirilen piyanolarda gençler, "Sen de Çal" projesi kapsamında yeteneklerini sergilerken, "Sen de Söyle" kabininde ise Çanakkale'nin yeni yıldızı olabilmek için ilk adımlarını attı.

Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon'da kurulan "Sokak Sahne"de genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturdu.

İkinci gün etkinlikleri sanatçı Resul Dindar'ın verdiği konser ile sona erdi.