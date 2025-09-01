Yaşam

Hatay’da motosiklet hırsızları tutuklandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesi meydana gelen Motosiklet, Bisiklet ve Elektrikli bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yaptığı çalışmada A.B. ile M.H. adlı 2 şahsı gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. ile M.H. adlı şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.