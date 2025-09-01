Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 382 bin 565 ’e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Temmuz ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 3 191 adet artarak, 382 bin 565 'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 211 bin 636 adeti otomobil, 65 bin 352'si motosiklet, 56 bin 441 adeti kamyonet, 28 bin 928 adeti traktör, 11 bin 778 adeti kamyon, 4 bin 527 adeti minibüs, 2 bin 638 adeti otobüs, bin 265 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 32 milyon 618 bin 564'e ulaştı.