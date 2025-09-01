Erzincan'da feci kaza: Motosikletli yolun karşısına geçen yayaya çarptı

Erzincan'da akşam saatleri motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Kazada sürücü ve yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 01:44

Kaza, 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 ABJ 568 plakalı motosiklet, yolun karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi ambulans ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

