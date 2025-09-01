Düğün magandalarına geçit yok! Havaya ateş açan şahsa para cezası

Kahramanmaraş'ta bir düğünde havaya ateş açan şahıs için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yakalanan şahsa para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ta bir düğünde havaya ateş açan şahıs yakalanarak para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir düğünde havaya ateş açan şahısla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şahsın Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesi'nde ikamet eden T.K. (20) olduğu belirlendi.

PARA CEZASI

Şahıs ekipler tarafından yakalanarak hakkında 'yivsiz av tüfek ruhsatnamesi olmadan, yivsiz tüfek bulundurma ve taşımaktan' 6 bin 500 TL ve 'çevreyi rahatsız etmekten' bin 406 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

