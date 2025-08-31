Yoldan çıktı park halindeki 3 araca çarptı! Yaralılar var

Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde bir kaza meydana geldi. Seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak park halindeki 3 araca çarptı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 07:02

Paylaş



ABONE OL

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasıda 3 kişi yaralandı. Kaza, Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 CVS 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN