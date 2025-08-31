Samsunspor taraftarlarının girdiği restoran silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon’a giden Samsunspor taraftarları, Giresun’un Espiye ilçesinde bir lokantada yemek molası verdi. Taraftarlar girdikleri restoranda tartışma yaşadı ve tartışma silahlı kavgaya dönünce olan oldu. Restoranda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 20:37

İddiaya göre, Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarları, Espiye Gölağzı mevkiinde bulunan bir restoranda yemek yemek için mola verdi. Ancak işletme sahibi, taraftarları alkollü olmaları nedeniyle aile ortamına almak istemedi.

Bunun üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Samsunspor taraftar kafilesinden 4 kişi, silahla vurulması sonucu yaralandı.



