MKE Roket ve Patlatıcı Fabrikası'nda kontrollü patlama korkuttu!

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda gerçekleştirilen kontrollü patlama paniğe neden olurken bazı evlerin camlarında ise yüksek sesten dolayı çatlaklar oluştu.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 15:46

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana geldi. İddialara göre, fabrikanın patlayıcı imha bölümünde kontrollü patlama gerçekleştirildi. Patlamayla beraber çevrede bulunan otluk arazide yangın çıktı.

Patlatmanın oluşturduğu yüksek ses ise çevredeki vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına sebep oldu. Bazı evlerin camlarında ise yüksek sesten dolayı çatlaklar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

