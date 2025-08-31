Malatya'da hastanede 80 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde tedavi gören 80 yaşındaki M.D., hastane odasında ölü bulundu.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 21:39

Olay, saat 16.15 sıralarında Fırat Mahallesi'ndeki Battalgazi Devlet Hastanesi'nin 5. katındaki enfeksiyon servisinde meydana geldi. İddiaya göre, refakatçisi olmayan yaşlı hasta, hastane görevlileri tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Doktorlar tarafından yapılan kontrollerde M.D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

M.D.'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

