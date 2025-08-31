Konya'da ahır yangınında büyük zarar! 6 hayvan telef 10 ton saman kül oldu

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki ahır yangını bir çiftçiyi büyük zarara uğrattı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef olurken 10 ton saman yandı. Oluşan maddi hasar ve hayvanlarının ölümünü ahır sahibi ise gözyaşları içinde izledi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen yangın, bir çiftçiyi büyük zarara uğrattı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu, 10 ton saman yandı.

Olay, Seydişehir'in Bostandere Mahallesi'nde, Erkan Doğu'ya ait açık besi ahırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm ahırı sardı. İlk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yapmaya çalışan ahır sahibi Erkan Doğu, alevleri kontrol altına alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaptıkları yoğun müdahale sonucu yangını söndürdü. Yangında 6 büyükbaş hayvan telef olurken, depolanmış yaklaşık 10 ton saman da tamamen kullanılamaz hale geldi. Oluşan maddi hasar ve hayvanlarının ölümünü ahır sahibi Erkan Doğu, gözyaşları içinde izledi.

Yangının çıkış nedenini araştırmak için incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

