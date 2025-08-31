Kastamonu'da feci kaza! Yaya korkunç şekilde can verdi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen adama otomobil çarptı. Yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.
D-100 kara yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 AZE 485 plakalı otomobil, Çaykapı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İ.K'ye (74) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.