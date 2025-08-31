Kamyonet ve araç kafa kafaya çarpıştı! 1 yaralı

Muş’ta meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet ve hafi ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 19:13

Muş merkeze bağlı Çukurbağ köyü civarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 ACF 099 plakalı kamyonet ile 54 AGT 453 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

