Kadına şiddete sıfır tolerans! Özel müdahale dönemi başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadeleye devam ediyor. TÜBİTAK işbirliğinde ve Marmara Üniversitesi yürütücülüğünde başlanan "Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması"nın bu yıl tamamlanması planlanıyor. Şiddet uygulayanlara özel programlar başlatılırken, mağdur kadınlar sosyal ve ekonomik açıdan güçlendiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı (2026-2030) için hazırlıklarını sürdürüyor. Şiddetin kök nedenlerinin tespit edilmesi için TÜBİTAK işbirliğinde ve Marmara Üniversitesi yürütücülüğünde başlanan "Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması"nın bu yıl tamamlanması planlanıyor.

HARİTASI ÇIKARILACAK

Sabah'ın haberine göre şiddetle mücadelede sahaya dayalı, ihtiyaç odaklı ve uygulanabilir bir eylem planı hazırlanması amaçlanırken, yeni dönemde de "şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle yola devam edilecek. Bu kapsamda hazırlıklarına başlanan "Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması" bu yıl tamamlanacak. Çıkacak sonuçlara göre, mağdurun özel ihtiyaçlarına duyarlı bir psikososyal destek modeli geliştirilecek ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalar başlayacak. Şiddete ilişkin mevcut durumun sosyodemografik özelliklere göre inceleneceği araştırma kapsamında veri portalı/ambarı oluşturulmaya da başlandı. Veri ambarında risk analizleri, önleyici çalışmalar konusunda yapay zekâ algoritmaları kullanılıyor.

ÖZEL MÜDAHALE PROGRAMI

TÜBİTAK ile hazırlık çalışmaları devam eden yeni bir proje kapsamında ise şiddet uygulayan bireylerin risk ve ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş müdahale programlarının hazırlanması hedefleniyor. Şiddet uygulayanların bir sistem içerisinde takibi sağlanacak. Şiddet uygulayanların eğitim, yaş, sosyoekonomik düzeyi, bağımlılık, şiddet geçmişi gibi özellikleri dikkate alınarak profil analizlerinin yapılmasının ardından bu profillere göre müdahale programları geliştirilecek.

ŞİDDET TANIĞI ÇOCUKLARIN TRAVMA ETKİLERİ SİLİNİYOR

Kadın konukevlerinden hizmet alan ve şiddete tanıklık etmiş çocukların içinde bulundukları travmatik yaşantıların etkilerinin azaltılması ve sağlıklı anne-çocuk ilişkisinin geliştirilmesi için ise "Ebeveynlik Becerisini Geliştirme Kurs Programı" oluşturuldu. 114 kadın bu programdan faydalandı.

MAĞDUR KADINLAR HER YÖNDEN GÜÇLENİYOR

Konukevlerinde kalan şiddet mağduru kadınları ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirmek için eğitim faaliyetleri bu yıl arttı. Bu kapsamda, 2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 955 kadın finansal okuryazarlık ve bilişim teknolojileri eğitimi aldı. Kadınların ekonomik hayata katılımları konusunda gereken bilgi ve becerileri kazanmaları, daha nitelikli işlerde yer almaları ve kendilerine yeterli hale gelmelerini desteklemek amacıyla İŞKUR Genel Müdürlüğü işbirliğinde konukevinde hizmet alan kadınlara yönelik "özgeçmiş hazırlama, mülakatlara hazırlık, beden dili ve iletişim" gibi konuları kapsayan iş kulübü eğitimleri de veriliyor. Bu çerçevede 2025 Haziran sonu itibarıyla 696 kadın iş kulübü eğitimlerine katıldı. 320 kadın Sıfır Atık Yönetimi eğitimleri alırken, 142 kadın da bağımlılık farkındalık eğitimlerine katıldı. 650 kadın ise Aile Eğitim Programları eğitimlerine katılım sağladı