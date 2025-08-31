İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü! "Filistin halkı yalnız değildir"

Filistin'e Destek Platformu üyeleri, "Gazze'nin Zaferi İçin Duaya Davet" programı kapsamında Fatih'te yürüyüş düzenledi. Grup, ellerindeki Filistin bayraklarıyla "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, işbirlikçi Amerika" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları atarak dünyaya mesaj verdi.

Platformun düzenlediği ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği program için çok sayıda vatandaş İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırılarına ve soykırımına karşı Fatih Camisi'nde bir araya geldi.

Grup, ellerindeki Filistin bayraklarıyla "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, işbirlikçi Amerika" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları atarak yürüyüşe geçti.

Fevzipaşa Caddesi'nden Saraçhane Parkı'na kadar yürüyen gruptakiler, burada bir süre tekbir getirdi.

Burada platform adına konuşan Necmettin Irmak, katil ve soykırımcı siyonistlerin kendilerince Gazze'yle alakalı yeni bir işgal planı kurduklarını ifade etti.

Bunu 2 yıldır aynı şekilde yaptıklarını, başaramadıklarını ve başaramayacaklarını belirten Irmak, "Gazze'nin direnişinin sadece bir coğrafyanın direnişi olmadığını, emperyalist işgalcilere karşı bir direniş olduğunu dile getirdi.

Irmak, bu direnişin, sadece Gazze ve Filistin ile alakalı olmadığını, Afganistan'da ve Suriye'de gerçekleşen işgalden temizleme hareketinin bütün coğrafyaya yayılacağını belirtti.

Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya da 7 Ekim 2023'ün üzerinden 693 gün geçtiğini anımsatarak, "Ellerinde siyasi, ekonomik, sosyal, askeri güçler bulunduran İslam ülkelerinin liderlerine 693. günde bir şey hatırlatmak istiyorum. 693 günde 60 bini aşkın kardeşimiz şehit oldu. Siz elinizde bulundurduğunuz bunca imkanı, bunca gücü bugün kullanmayacaksanız ne zaman kullanacaksınız? Bizim artık, İsrail ile yapılan ticaretin t'sine tahammülümüz yoktur." ifadelerini kullandı.

Dünyanın farklı yerlerinden Gazze'deki ablukayı kırmak için harekete geçildiğini belirten Çankaya, Uluslararası Sumud Filosu Koalisyonunun gemilerinin yola çıkmak için hazır olduğunu dile getirdi.

Çankaya, buradan filodaki bayrak problemi sebebiyle çıkış engeli bulunan gemilerin problemlerinin bir an önce çözülmesini yetkililerden talep ettiklerini aktardı.

Konuşmanın ardından yatsı namazını kılan gruptakiler, Filistinliler için dua etti.

