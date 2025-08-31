Gaziantep'e turist akını! 1 milyonu aştı

Giriş Tarihi: 31.08.2025 10:11

Tarihi mekanları ve gastronomisiyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinin önde gelen kentlerinden Gaziantep'te turist yoğunluğu yaşanıyor.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarih, kültür ve gastronomi merkezi konumunda olan, tarihi yapıların yanı sıra çarşılarıyla, hanlarıyla ve müzeleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Gaziantep, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda turist akınına uğruyor.



Osmanlı döneminden kalma tarihi cami, han, hamam, bedesten ve çarşıların bulunduğu, geleneksel konakların olduğu, tarih, doğa, kültür ve gastronomi alanlarında ziyaretçilerine eşsiz bir gezi imkanı sunan Gaziantep'te turist sayısında yeni bir rekora imza atıldı. Geçtiğimiz yıl son 20 yılın turist rekorunun kırıldığı Gaziantep'i yılın ilk 7 ayında bir milyondan fazla kişi ziyaret etti. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve dünyanın da en eski 10 şehri arasında bulunan Gaziantep'i 2025 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 620 bini konaklamalı olmak üzere bir milyonu aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılında 2024 yılına göre Gaziantep'te konaklayan turist sayısında yüzde 6 oranında artış oldu. 2025'in ilk 7 ayında Gaziantep'teki otellerde konaklayan turist sayısı 616 bin 242 olurken, günübirlik kenti ziyaret edenlerle birlikte turist sayısı 1 milyonu aştı. Müzeleriyle de öne çıkan Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere kentteki Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzelerde yaklaşık 500 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.



Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, tarihi Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, Kültür Yolu üzerindeki hanlar ve mağaralarının yanı sıra baklava, fıstık, katmer ve beyran gibi coğrafi işaretli ürünleri, yöresel ve doğal lezzetleriyle turistlerin ilgisini çeken Gaziantep'i 2025 yılında yaklaşık 3 milyon ziyaretçi hedefleniyor.