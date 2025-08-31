Elazığ'da ambulans otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

