Elazığ'da ambulans otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, merkez Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.