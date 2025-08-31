Diyarbakır'da Mega Sanayi Sitesi çöplüğünde yangın!

Diyarbakır Mega Sanayi Sitesi'ne ait atık çöp toplama alanında çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Mega Sanayi Sitesi'nde atık malzemelerin bulunduğu çöplük alanda henüz bilenmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların şehir merkezinden görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

