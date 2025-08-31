Yaşam

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, silah ve fişek ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek olarak yapılan çalışmalar sonucunda; Burgutay D. (30), Cumali D. (55), Mehmet D. (64), isimli şahısların ikametlerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda; 325,66 gram sentetik kannabinoid, 1 adet lyrica sentetik ecza, 3,66 gram metamfetamin, 6 adet puyp, 2 adet bong, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 70 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyonda Mehmet D. ve Cumali D., Burgutay D., gözaltına alındı. Ayrıca Burgutay D.'nin hakkında 7 yıl 30 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

