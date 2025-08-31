30 Ağustos'ta damat ve gelinden zeybek gösterisi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dünyaevine giren çift, düğünlerinde sergiledikleri zeybek gösterisi ve açtıkları Atatürk posteri ile davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dünyaevine giren Elif ve Hakan Şentürk çifti, gerçekleşen törende, özel olarak hazırladıkları koreografi ile sahneye çıktı.

Zeybek gösterisinin ardından açtıkları büyük Atatürk posteriyle birlikte izleyenlere duygusal anlar yaşatan çift, uzun süre ayakta alkışlandı.

Damat Hakan Şentürk, "30 Ağustos gibi anlamlı bir günde evlenmek bizim için büyük bir onur. Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarlığımızı böyle bir anla ifade etmek istedik" derken gelin Elif Şentürk ise, "Bu gece hem hayat arkadaşımı seçtiğim hem de milletimizin zaferini kutladığımız bir gün oldu. İki mutluluğu bir arada yaşamak tarifsiz bir duygu" dedi.

