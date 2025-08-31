13 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 13 yaşındaki İsmail Samet Güneş, Akarca Mahallesi’nde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Traktörün altından iş makinesinin yardımıyla çıkarılan Güneş, yakınları tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Güneş'in cenazesi, hastanenin morguna konuldu.