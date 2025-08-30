Zafer Bayramı, resmi geçit töreni ile coşkuyla kutlandı
Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla resmi geçit töreni gerçekleştirildi.
Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen tören; Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin birliklerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Ardından, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesaj okunması ile devam eden törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir konuşma yapıldı. Öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunu gösterileri sunduğu program, Resmi Geçit Töreni ile sona erdi.