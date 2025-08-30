Alkol sonrası tartışma can yaktı Arkadaşını tüfekle yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 1 şahıs alkol aldığı arkadaşını tüfekle ateş ederek yaraladı.

Giriş Tarihi: 30.08.2025 12:29

Paylaş



ABONE OL

Olay saat 08.30 sıralarında İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi Şipali yolu sokakta bulunan 3 katlı binanın terasında meydana geldi. Emrah Ç.(36) arkadaşı Tuncay A.'(34)nın evine gitti. 2 arkadaş gece saatlerinde terasta alkol almaya başladılar. Sabah saatlerine kadar alkol alan arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Tuncay A.(34) yanındaki tüfekle Emrah Ç.'ye ateş etti. Emrah Ç. 2 ayağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ise Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.