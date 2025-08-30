Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olaya ilişkin bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada bir kişi bıçakla diğeri ise sopayla darbedilerek yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olaya ilişkin bir şüpheliyi gözaltına aldı.