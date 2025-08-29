Yüksekova'da günlük 65 kişiye evde sağlık hizmeti veriliyor

Yüksekova Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi aracılığıyla ilçe merkezi ve köylerdeki yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç hastalara sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Bu hizmet sayesinde, hastaların hastaneye gitme zorunluluğu ortadan kalkarken, ihtiyaç duydukları tıbbi destek ve bakıma evlerinin konforunda erişebiliyorlar.



"Evde bakım ekipleri günde ortalama 65 hastaya ulaşıyor"



Yüksekova Devlet Hastanesi'nde görev yapan Aile Hekimi Uzmanı Dr. Nurda Özlü'nün başkanlığındaki 9 kişilik özel bir ekip, evde sağlık hizmetlerini yürütüyor. Dr. Özlü, ekipte kendisiyle birlikte bir doktor, üç hemşire, bir sekreter ve sağlık personellerinin bulunduğunu belirtti. Hastalara daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmek için iki nakil ambulansı ve bir hizmet aracı da hizmet verdiğini ifade etti. Sağlık ekipleri günde ortalama 60-65 hastaya hizmet verdiğinin altını çizen Özlü, hastalara serum, pansuman ve kan alma gibi temel sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sağlandığını, ayrıca, ev ziyaretleri sırasında hastaların ilaç kullanımı, hijyen kuralları ve beslenme alışkanlıkları gibi konularda da bilgilendirmeler yapıldığını ifade etti.