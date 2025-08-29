Yaşam

Sultangazi'de feci kaza! 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Sultangazi Cebeci Tüneli'nde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'sine kaza yerinde müdahale edilirken, diğer 2 yaralı tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

CEBECİ TÜNELİ'NDE 9 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Cebeci Tüneli'nin Ankara istikameti girişinde 2 araç çarpıştı. Kazaya, arkadan gelen 8 araç daha karıştı.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen araçlardaki 4 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'sine kaza yerinde müdahale edilirken, diğer 2 yaralı tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle tünel girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazaya karışan 8 araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Diğer 2 aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

