Sultangazi'de feci kaza! 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Sultangazi Cebeci Tüneli'nde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'sine kaza yerinde müdahale edilirken, diğer 2 yaralı tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Cebeci Tüneli'nin Ankara istikameti girişinde 2 araç çarpıştı. Kazaya, arkadan gelen 8 araç daha karıştı.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen araçlardaki 4 kişi hafif yaralandı.
