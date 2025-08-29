Jandarma aranan 655 şahsı yakaladı
Erzurum'da cinayet suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından, son bir ay içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen faaliyetler neticesinde; 3 şahıs terör suçlarından, 43 şahıs asayiş suçlarından, 15 şahıs siber suçlardan, 3 şahıs narkotik suçlardan, 1 şahıs kaçakçılık ve organize suçlardan olmak üzere toplam 655 şahıs yakalandığı belirtildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.