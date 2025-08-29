Denizlerde av sezonu başlıyor! Son hazırlıklar tamam | Palamut mu hamsi mi bol olacak?

Giriş Tarihi: 29.08.2025 11:54

Balıkçılar av sezonu öncesi son hazırlıklarını tamamladı. (A Haber arşiv)

"BU SENE PALAMUT KENDİNİ PEK GÖSTERMEDİ"

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, "Büyük teknelerimiz için balıkçılık sezonu, 1 Eylül itibariyle başlayacak ve 'Vira bismillah' diyeceğiz. Bu sene palamut kendini pek göstermedi. Batı Karadeniz bölgemizde hiç yokken, Doğu Karadeniz'de az miktarda görüldü. Hamsi ise çok erken gösterdi kendini. Bu da palamudun az olacağı anlamına geliyor. 15 Ağustos itibariyle 12 metre altındaki teknelerimiz sezonu açmışlardı. Fakat biz büyük teknelerle sezonu açamıyoruz. Sakarya Nehri ağzındaki dalga ve rüzgar sebebiyle teknelerimiz Karadeniz'e çıkamıyor. Nehir ağzında su derinliği 1,5-2 metre seviyesinde. 12 metre altındaki teknelerimiz bile giriş çıkışta kuma oturuyor. Karasu'da balıkçı barınağı olmadığı sürece 300-350 arası teknemiz olumsuz hava şartlarında denize çıkamayacak. Karadeniz'in tüm şehirlerinde barınaklar varken sadece Sakarya'da yok. O şehirlerde rahatça avlanılıyor biz ise hapsolduk. Sezon bu yıl çinekop ve istavrit ağırlıklı geçeceğe benziyor. Hamsinin de bolluğu görüldü. Sakarya ilini ve ilçelerini balık açısından Karasu besliyor. Sakarya'da balık yoksa anlayın ki Karasu'da denize açılanamamıştır." dedi.