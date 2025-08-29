Bitkin bulunan baykuş yavrusu koruma altına alındı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bitkin bulunan baykuş yavrusu, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

Yaklaşık bir ay önce vatandaşlar tarafından bulunan baykuşgiller familyasından kukumav yavrusu, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Ekipler, baykuş yavrusunu bakımı yapılmak üzere veteriner kliniğine götürdü.

"Behçet" ismi verilen yavru, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Veteriner Ömer Yılmaz, gazetecilere, baykuş yavrusunun yaklaşık bir aydır bakımını yaptıklarını söyledi.

Baykuş yavrusunun kliniğe geldiğinde uçamadığını belirten Yılmaz, "Onu korumamıza aldık. Doğada kendini idame ettirecek kadar becerileri yok. Büyütüp uçmasını sağladıktan sonra doğaya geri bırakacağız." dedi.