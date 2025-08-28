Samsun yılın ilk 7 ayında 93,5 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre "faaliyet illerine" göre dış ticaret istatistiklerinde Samsun, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde ihracatta 1 milyar 8 milyon 938 bin dolar, ithalatta ise 915 milyon 402 bin dolar seviyesine ulaştı. Kent bu dönemde 93,5 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 11:05

TÜİK, 2025 Temmuz ayı ve 7 aylık dönem dış ticaret verilerini paylaştı. Buna göre Samsun, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 8 milyon 938 bin dolar ihracat, 915 milyon 402 bin dolar da ithalat yaptı. Samsun'da temmuz ayında ihracat 118,8 milyon dolar, ithalat 93,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Faaliyet illeri verileri



Faaliyet illerine göre aylık ihracat verilerine bakıldığında Samsun'un en yüksek ihracatı mayıs ayında 170 milyon 48 bin dolar, en düşük ihracatı ise ocak ayında 114 milyon 45 bin dolar oldu. Aynı dönemde ithalat ise en yüksek ocak ayında 135 milyon 745 bin dolar, en düşük ise mart ayında 66 milyon 146 bin dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında faaliyet ili bazlı ihracat 168 milyon 845 bin dolar, ithalat ise 93 milyon 382 bin dolar oldu. Böylece Samsun, sadece temmuz ayında 75,4 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi.



İl verileri



Samsun'un 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi "illere göre" ihracatı ise toplam 780 milyon 607 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

