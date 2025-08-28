Hatay'da polise taşlı saldırıda bulunan 9 kişi tutuklandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde, hakkında 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S.’yi yakalamaya giden polis ekiplerine taşlı saldırıda bulunan 9 kişi tutuklandı.

Olay, 26 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, hükümlü K.S.'nin saklandığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. K.S., evden kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalandı.

Bu sırada K.S.'nin yakınları, ekipleri engellemek amacıyla taşlarla saldırdı. Saldırıda iki polis aracı zarar gördü, 3 polis memuru ise hafif şekilde yaralandı.

Kimlikleri tespit edilen K.S., H.S., Ö.S., Ç.S., İ.S., H.S., D.E., F.C. ve M.D., jandarma ile koordineli yürütülen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklandı.

