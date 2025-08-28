Demir korkuluklara düşen çocuğun koluna demir saplandı

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Merkez Camii’nde oyun oynayan 13 yaşındaki Yağız Aktaş, arkadaşının şadırvana düşen terliğini almak isterken demir korkuluklardan düşüp koluna saplanan demirle yaralandı.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 12:38

Ataşehir'de cami bahçesinde oyun oynadığı arkadaşının şadırvana düşen terliğini almak isteyen Yağız Aktaş (13) tırmandığı korkuluklardan düştü. Koluna demir saplanan çocuk itfaiyenin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami bahçesinde oyun oynayan Yağız Aktaş'ın arkadaşının terliği şadırvanın çatısına düştü. Arkadaşının terliğini almak için demir parmaklıklara tırmanan 13 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek düştü. Yaşanan kaza sonucu Yağız'ın dirseğinden giren demir parçası, bileğinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Yağız'ın koluna saplanan demiri keserek kurtardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları çocuğu Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Yağız Aktaş, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alındı.

"KORKULUKLARIN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ"

Babası Sabri Aktaş " Arkadaşlarıyla oynarken caminin şadırvanına çıkmışlar. Aşağı inerken de ayağı kayarak korkulukların üzerine düşmüş. Şu anda ameliyattan çıktı durumu oturmuş doktorlar müdahale ediyor ama ilerisi için bilgileri yok. Arkadaşını terliğini almak için şadırvanın üzerine çıkmış. Aşağı inerken dengesini kaybetmiş. Korkuluk demiri dirseğinden girerek bileğinden çıkmış" dedi.

