Tartışma taşlı sopalı kavgaya döndü! 4 kişi hastanelik oldu

Mardin'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya döndü. Olayda 4 kişi yaralandı.

Mardin'de çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada K.G. (43), M.G. (15), L.A. (30) ve H.A. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

