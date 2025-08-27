Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bar çalışanı yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bar çalışanı yaralandı.

27.08.2025

Körfez Mahallesi'ndeki bir barda çalışan Ö.A. (30), gece saatlerinde iş yerinin önünde beklediği sırada yanına gelen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.



Sırtından yaralanan Ö.A, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.



Ö.A'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Kaçan şüpheli F.M. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.

